"التعليم" تقيم المهرجان الرياضي الكشفي الإرشادي الرابع لأبناء النوبة

كتب- أسامة علي:

نظَّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال قطاع الخدمات والأنشطة؛ الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية "الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والكشفية"، المهرجان الرياضي الكشفي الإرشادي الرابع لأبناء النوبة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالمناطق الحدودية وتوفير الدعم المتواصل لهم، وتحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت الدكتورة إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، أنه تم إقامة المهرجان الرياضي والكشفي الرابع لأبناء النوبة هذا العام بمحافظة أسوان بقرى وادي كركر بمشاركة ٥٤٤ طالبًا وطالبة، موضحةً أن الفعاليات بدأت خلال اليوم الأول بمسيرة للمشي بمشاركة طلاب المراحل التعليمية المختلفة (الابتدائية والإعدادية والثانوية)، أعقبها طابور عرض للفرق المشاركة في الأنشطة الرياضية والكشفية، وتم خلال المهرجان إقامة مباريات كرة قدم للمرحلة الابتدائية والإعدادية بنين، ومسابقات ألعاب قوي (٥٠م عدو/ وثب طويل) للمرحلتَين الابتدائية والإعدادية (بنين/ بنات)، بالإضافة إلى عقد اختبارات اللياقة البدنية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية (بنين/ بنات)، ومعسكر للكشافة ومعسكر للمرشدات للمراحل التعليمية الثلاث.

وأضافت حسن أنه على هامش المهرجان تم إقامة ندوة لمناقشة أهم التحديات التي تواجه المدينة وما يخص قضايا التعليم وكيفية المساعدة لحلها.

وتابعت رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بأن فعاليات اليوم الثاني تم خلالها استكمال مسابقات كرة القدم (بنين/ بنات)، وتصفيات الدور قبل النهائي لمسابقات ألعاب القوى (بنين/ بنات)، واختبارات اللياقة البدنية (بنين/ بنات)، إضافة إلى تنفيذ ورش عمل للكشافة والمرشدات.

واستكملت حسن بأن فاعليات اليوم الثالث تم فيها ختام جميع الأنشطة، وإقامة حفل الختام وتقديم عروض رياضية وفقرات فنية من أبناء المدينة، وإقامة معرض للمشغولات اليدوية لأهل المدينة، وفي ختام المهرجان تم تكريم الطلاب المشاركين في المهرجان.

جدير بالذكر أن هذا العام هو العام الرابع لإقامة المهرجان الرياضي الكشفي الإرشادي بقرى النوبة بأسوان؛ حيث تم إقامته في العام الأول في قرى نصر النوبة، والعام الثاني بقرى غرب سهيل، والعام الثالث بقرى غرب أسوان، وهذا العام بقرى وادي كركر.

حضر فعاليات المهرجان عبد الكريم لطفي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، ومدير الشؤون التنفيذية بالمحافظة، ومدير إدارة غرب التعليمية، وعدد من قيادات المدينة، والدكتور محمد سعد الدين علام مدير إدارة المنشآت بالإدارة العامة للتربية الرياضية، بالإضافة إلى أعضاء الإدارة العامة للتربية الرياضية.