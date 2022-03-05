هدم 520 عقارا.. محافظة القاهرة تبدأ نقل سكان 3 مناطق تمهيدا لإزالتهم



كتب- محمد نصار:

بدأت محافظة القاهرة، اليوم السبت، أعمال نقل سكان منطقة السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة والملاصقة لسور مجرى العيون بمصر القديمة إلى مساكن الخيالة التي أقامتها الدولة بديل العشوائيات.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن أعمال إزالة هذه المناطق تأتي في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها.

كما تأتي الإزالات في إطار التطوير الشامل لمنطقة الفسطاط ومصر القديمة بالكامل وإعادة الشكل الحضاري لهذه المنطقة التاريخية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم إزالة 520 عقارا ونقل قاطنيها البالغ عددهم 1660 أسرة إلى وحدات سكنية جديدة بمساكن الخيالة المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم .