الطقس غدا.. أول منخفض خماسيني يضرب مصر (اندفاع كميات كبيرة من الرمال)

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر غدا الأحد بأول منخفض خماسيني لهذا الموسم ويجلب معه رياح نشطة وجافة بشكل كبير.

وأضافت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم السبت، أن البلاد ستشهد اندفاع كميات كبيرة من الرمال من المناطق الصحراوية وتنخفض الرؤية الأفقية على معظم أنحاء الجمهورية خصوصا الطرق الصحراوية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الأجواء المرافقة للمنخفضات الخماسينية تتمثل في جبهة دافئة وأجواء مغبرة ورياح نشطة (وربما حالة عدم استقرار جوي) ثم جبهة هوائية باردة وكتلة باردة نسبيا أو باردة تتسبب بهطول أمطار في بعض المناطق.

وعن سبب تشكل المنخفض، قالت الهيئة إنه مع حركة الشمس الظاهرية نحو الشمال مع الاعتدال الربيعي تبدأ حرارة اليابسة بالزيادة أكثر من المناطق الساحلية والحرارة مياه البحر الأبيض المتوسط، لذا ينخفض الضغط الجوي كلما ارتفعت الحرارة في الصحاري وينتج عنها عدم استقرار ديناميكي في طبقات الجو بسبب الاختلاف الحراري للكل الهوائية (الباردة فوق البحر والدافئة فوق اليابسة)، وتلعب جبال أطلس في شمال غرب القارة الأفريقية دورا ديناميكيا في زيادة الحركة الدورانية للرياح المرافقة للمنخفض الجوي في السفوح الشرقية للسلسلة الجبلية.