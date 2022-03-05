17 كاميرا.. مصادر بالوطنية للإعلام: نقل مباراة الأهلي والمريخ عبر التردد الأرضي

كتب- مينا غالي:

كشفت مصادر مسؤولة بالهيئة الوطنية للإعلام، لـ "مصراوي" أنه تقرر أن ينقل التلفزيون المصري مباراة الأهلي والمريخ السوداني المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم على ستاد السلام بالقاهرة، وذلك عبر التردد الأرضي على قناة أون تايم سبورت.

ومن المقرر أن تقوم إدارة البرامج الرياضية بالتلفزيون المصري بإخراج مباراة الأهلي والمريخ بسيارة 4k وبعدد كاميرات يصل لـ 17 كاميرا، حيث يتم نقلها بواسطة فريق من مخرجي إدارة البرامج الرياضية.

وعقدت نائلة فاروق، رئيس التلفزيون، اجتماعا مع إدارة البرامج الرياضية وإدارة التبادل الإخباري لتنسيق نقل المباراة، مؤكدة على ضرورة خروجها بالشكل الأمثل الذي يشرف مصر ويعكس صورة إيجابية عنها.

وأوضحت نائلة فاروق، أن نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا على شاشة التلفزيون المصري يعد خطوة إيجابية تعكس ثقة الاتحاد الأفريقي في مستوى وكفاءة الهيئة الوطنية للإعلام في مصر على نقلها بالشكل الأمثل، فيما طالبت فريق عمل المباراة باتباع كافة المعايير الخاصة بنقل المباريات الدولية والتزام الحيادية في الإخراج.