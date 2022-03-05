أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

17 كاميرا.. مصادر بالوطنية للإعلام: نقل مباراة الأهلي والمريخ عبر التردد الأرضي

01:16 م السبت 05 مارس 2022
17 كاميرا.. مصادر بالوطنية للإعلام: نقل مباراة الأهلي والمريخ عبر التردد الأرضي

النادي الأهلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مينا غالي:

كشفت مصادر مسؤولة بالهيئة الوطنية للإعلام، لـ "مصراوي" أنه تقرر أن ينقل التلفزيون المصري مباراة الأهلي والمريخ السوداني المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم على ستاد السلام بالقاهرة، وذلك عبر التردد الأرضي على قناة أون تايم سبورت.

ومن المقرر أن تقوم إدارة البرامج الرياضية بالتلفزيون المصري بإخراج مباراة الأهلي والمريخ بسيارة 4k وبعدد كاميرات يصل لـ 17 كاميرا، حيث يتم نقلها بواسطة فريق من مخرجي إدارة البرامج الرياضية.

وعقدت نائلة فاروق، رئيس التلفزيون، اجتماعا مع إدارة البرامج الرياضية وإدارة التبادل الإخباري لتنسيق نقل المباراة، مؤكدة على ضرورة خروجها بالشكل الأمثل الذي يشرف مصر ويعكس صورة إيجابية عنها.

وأوضحت نائلة فاروق، أن نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا على شاشة التلفزيون المصري يعد خطوة إيجابية تعكس ثقة الاتحاد الأفريقي في مستوى وكفاءة الهيئة الوطنية للإعلام في مصر على نقلها بالشكل الأمثل، فيما طالبت فريق عمل المباراة باتباع كافة المعايير الخاصة بنقل المباريات الدولية والتزام الحيادية في الإخراج.

النادي الأهلي الأهلي والمريخ السودان دوري أبطال أفريقيا

الخبر التالى:

البيئة تطلق مسابقة لتوزيع 2000 دراجة.. التقديم على موقع الوزارة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1261

إصابات اليوم

17

وفيات اليوم

1008

متعافون اليوم

487642

إجمالي الإصابات

24149

إجمالي الوفيات

417479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع 11 جنيهًا للجرام مع قفزة المعدن عالميًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا