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لإبراز إنجازات الدولة.. محافظ القاهرة يفتتح معرض "مصر بقت أحلى"

12:46 م السبت 05 مارس 2022
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كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم السبت، معرض "مصر بقت أحلى" للأنشطة الطلابية والذي أقامته مديرية التربية والتعليم بمجمع مدارس الملك فهد بمشاركة جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة تحت إشراف التوجيه العام للمجال الصناعي وتكنولوجيا الصناعة.

وشارك في المعرض عدد كبير من طلاب المدارس لعرض إبداعاتهم الفنية التي ضمت 700 قطعة تجسد أهم مشروعات وإنجازات الدولة خلال 7 سنوات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد اللواء خالد عبدالعال أن المعروضات التي ضمها المعرض تعبر عن وعي الطلاب الكامل بما يتم إنجازه في الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي، موجهًا الشكر لوزارة التربية والتعليم لاهتمامها بإقامة المعارض التي تبرز جهود الدولة لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة على أن هذا المعرض يأتي في إطار تشجيع ودعم الطلاب لتنمية مهاراتهم وتبني ما يقدمونه من أفكار وإبداع وتزكية روح الانتماء لديهم، مشيرا إلى أن تنظيم المعارض والمشاركة في المسابقات لإظهار المواهب الفنية وتشجيعها تعزز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلاب وترسخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة وإحداث التغيير.

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرا للأنشطة الطلابية المختلفة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لإبراز مواهبهم وتنميتها، مشيدًا بمشاركة عدد كبير من ذوي الهمم في المعرض بمنتجاتهم المميزة.

كما أشاد محافظ القاهرة بالمستوى الفني والإبداعي للطلاب وحثهم على الاستمرار بتنفيذ تلك الأعمال التي تنمي الابتكار والإبداع والفكر لديهم.

ضم المعرض مجموعة من ورش العمل للطلاب ذوي الهمم كما قدم الطلاب عرضا مسرحيا بعنوان "يوم الشهيد"، وآخر لمجموعة من الأغاني الوطنية والشعر.

مصر بقت أحلى خالد عبد العال انجازات مصر محافظ القاهرة تعليم القاهرة

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