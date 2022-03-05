قطع المياه عن أغلب مناطق حدائق أكتوبر لمدة 13 ساعة الاثنين المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز حدائق أكتوبر، قطع المياه عن كافة المناطق ما عدا المناطق الآتية (سكن مصر الإنتاج الإعلامي - سكن مصر بجوار المخابرات - منطقة ابني بيتك 7 - منطقة 645 عمارة - منطقة أبناء الجيزة - مساكن عثمان والأولى بالرعاية).

وأكد الجهاز، في بيان، اليوم السبتـ، أن قطع الخدمة سيكون نتيجة أعمال خاصة بتحويلات المرافق على مسار القطار السريع بالمدينة ما يستدعي قفل المياه عن جميع مناطق المدينة.

ويكون قطع المياه اعتبارا من الساعة 12 ظهر يوم الاثنين 7/3/2022 وحتى الساعة 1 صباح يوم الثلاثاء 8/3/2022 لمدة 13 ساعة.

وأهاب جهاز المدينة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.