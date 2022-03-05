أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

قطع المياه عن أغلب مناطق حدائق أكتوبر لمدة 13 ساعة الاثنين المقبل

12:26 م السبت 05 مارس 2022
قطع المياه عن أغلب مناطق حدائق أكتوبر لمدة 13 ساعة الاثنين المقبل

قطع المياه

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز حدائق أكتوبر، قطع المياه عن كافة المناطق ما عدا المناطق الآتية (سكن مصر الإنتاج الإعلامي - سكن مصر بجوار المخابرات - منطقة ابني بيتك 7 - منطقة 645 عمارة - منطقة أبناء الجيزة - مساكن عثمان والأولى بالرعاية).

وأكد الجهاز، في بيان، اليوم السبتـ، أن قطع الخدمة سيكون نتيجة أعمال خاصة بتحويلات المرافق على مسار القطار السريع بالمدينة ما يستدعي قفل المياه عن جميع مناطق المدينة.

ويكون قطع المياه اعتبارا من الساعة 12 ظهر يوم الاثنين 7/3/2022 وحتى الساعة 1 صباح يوم الثلاثاء 8/3/2022 لمدة 13 ساعة.

وأهاب جهاز المدينة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

قطع المياه حدائق أكتوبر مسار القطار السريع تحويلات المرافق

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1261

إصابات اليوم

17

وفيات اليوم

1008

متعافون اليوم

487642

إجمالي الإصابات

24149

إجمالي الوفيات

417479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|بعد قليل.. خريطة قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة لمدة 8 ساعات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا