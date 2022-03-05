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بعد قليل.. خريطة قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة لمدة 8 ساعات

12:12 م السبت 05 مارس 2022
بعد قليل.. خريطة قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة لمدة 8 ساعات

قطع مياه الشرب

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى قطع المياه عن مناطق (رافع الصعيد والمناطق المخدومة منه – مركز تدريب الحرس الجمهوري – تقسيم عمر بن الخطاب – مدينة قباء – شارع جمال عبدالناصر ومتفرعاته – معسكرات الأمن المركزي بشارع جسر السويس – السجن المركزي بالنهضة – مساكن الفاروقية التابعة لشبكات مصر الجديدة)، وذلك لمدة 8 ساعات.

وأضافت الشركة، في بيان، اليوم السبت، أن قطع الخدمة اعتبارا من الساعة الثامنة مساء اليوم السبت الموافق 5-3-2022 حتى الساعة الرابعة فجر يوم الأحد الموافق 6-3-2022.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لأعمال صيانة وتغيير محبس قطر 800/1000 مم داخل رافع الصعيد.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قطع المياه شركة مياه الشرب أعمال صيانة

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