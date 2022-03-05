الإقبال كبير.. الإسكان: 23 ألفا سددوا جدية حجز الشقق الجديدة بـ 3 مشروعات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الطرح الأخير للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل بمشروعات (سكن مصر، ودار مصر، وجنة) يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ طرح الإعلان، وهو ما يؤكد نجاح الإعلان وبمثابة شهادة ثقة من المواطنين في مشروعات الوزارة.

وأضاف وزير الإسكان، في بيان، أن عدد المواطنين الذين سجلوا ورفعوا المستندات عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تجاوز 15 ألف عميل، كما وصل عدد المواطنين الذين دفعوا مقدم جدية الحجز لنحو 23 ألف عميل، بينما تجاوز عدد المسجلين على الموقع الإلكتروني 57 ألف عميل.



وأوضح وزير الإسكان أن الإقبال الكبير من المواطنين على التسجيل بالموقع الإلكتروني يشير إلى احتمالية وجود زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين خلال الفترة المقبلة وحتى موعد إغلاق باب التقديم في 8 مارس الجاري.



وأشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الصندوق يدرس زيادة عدد الوحدات الموجودة بالمدن المطروحة ضمن الإعلان، بزيادة تتراوح ما بين 7 آلاف إلى 13 ألف وحدة سكنية، وذلك لتوفير الوحدات لأكبر عدد ممكن من المواطنين في ظل الطلبات الكثيرة المقدمة للصندوق.

وأضافت أن الصندوق يقوم خلال الفترة الحالية بدراسة إضافة هذه الوحدات قبل مرحلة الحجز الإلكتروني، مشيرة إلى أنه في حالة زيادة عدد الوحدات إلى 20 ألف وحدة سكنية ضمن المشروعات الثلاثة، سيتم تخصيص أيام لحجز وحدات مشروع سكن مصر، وأيام أخرى لحجز وحدات مشروع دار مصر، وأيام مختلفة لحجز وحدات مشروع جنة، بهدف تقليل الضغط على الموقع الإلكتروني، وإتاحة فرص متساوية لمختلف المواطنين لاختيار وحدتهم السكنية بسهولة ويسر.



وأشارت مي عبدالحميد إلى أن المواطنين الذين قاموا بدفع مقدم جدية الحجز دون التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لن يستطيعوا حجز وحداتهم السكنية عند فتح باب الحجز بالإضافة إلى أن المواطنين الذين قاموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني دون دفع مقدم جدية الحجز لن يستطيعوا أيضًا حجز وحداتهم السكنية لاحقًا، مؤكدة ضرورة دفع مقدم جدية الحجز وإنشاء حساب عبر الموقع الإلكتروني ورفع المستندات المطلوبة كي يتمكن المواطن من حجز وحدته السكنية بصورة صحيحة.



وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه لن يتم مد فتح باب دفع مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ورفع المستندات بعد 8 مارس الجاري، تمهيدًا لبدء المرحلة الثانية من الإعلان.

وأوضحت أن الموقع الإلكتروني للصندوق نجح في التعامل مع الضغط الكبير من المواطنين للتسجيل عليه، كما تم تجهيزه بصورة أكبر للعمل بكفاءة عند فتح باب حجز الوحدات السكنية.

كما أكدت أن القنوات الاتصالية التابعة للصندوق تقوم بدور فعال في توضيح كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بالطرح الجديد للمواطنين عن طريق طرح فيديوهات توضيحية، وتصميمات إنفوجرافيك توضح كافة التفاصيل، وهو ما لاقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تخطت عدد مشاهدات الفيديوهين التوضيحيين حاجز 119 ألف مشاهدة.



وأوضحت مي عبدالحميد أنه تم طرح كراسات شروط الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل بمشروعات (سكن مصر، ودار مصر، وجنة) عبر الموقع الإلكتروني الجديد للصندوق على الرابط https://nch.shmff.gov.eg، وذلك ضمن مُبادرة رئيس الجمهورية لتوفير وحدات سكنية لمختلف شرائح المواطنين بتيسيرات خاصة من البنك المركزي المصري، وفي ضوء مبادرتيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة لمدة حدها الأقصى 30 سنة، وفائدة 8% متناقصة لمدة حدها الأقصى 25 سنة.



وأكدت عبدالحميد أنه يمكن للمواطنين الاطلاع على كراسات الشروط الخاصة بمشروعات (سكن مصر، ودار مصر، وجنة)، وسداد كل من مقدم جدية حجز الوحدات السكنية (الخاص بكل مشروع)، ومصروفات التسجيل (التي تبلغ 500 جنيه)، بالإضافة إلى التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق على الرابط https://nch.shmff.gov.eg، حتى 8 مارس الجاري، على أن يتم اختيار المدينة وحجز الوحدة السكنية من الموقع الإلكتروني للصندوق خلال فترتين: الأولى يوم 15/3/2022 من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 منتصف الليل للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز، والثانية من الساعة 9 صباح يوم 16/3/2022 وحتى الساعة 12 منتصف ليل يوم 24/3/2022 لكافة المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقا بالإعلان الأول (ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز).​