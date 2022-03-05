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الأرصاد: ارتفاع تدريجى في درجات الحرارة على كافة الانحاء

08:49 ص السبت 05 مارس 2022
الأرصاد: ارتفاع تدريجى في درجات الحرارة على كافة الانحاء

الطقس

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع ارتفاع تدريجى في درجات الحرارة على كافة الانحاء، اليوم السبت، ليسود طقس دافىء على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

وأضافت الأرصاد على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "متوقع أن تسجل القاهرة اليوم ٢٣ درجة مئوية السواحل الشمالية ٢٢ درجة مئوية شمال الصعيد ٢٧درجة مئوية جنوب الصعيد ٣٢ درجة مئوية".

كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية و الوجه البحرى والقاهرة الكبرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد

أما عن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى ١٤درجة مئوية.

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