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إحباط تهريب 230 ألف دولار مع راكب في مطار القاهرة

12:16 ص السبت 05 مارس 2022
إحباط تهريب 230 ألف دولار مع راكب في مطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي

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كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب 230 ألف دولار مع راكب قادم من أمريكا، وأحد العاملين بشركة طيران، أثناء خروجهما من صالة الوصول بالمطار، وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من نيويورك على طائرة مصر للطيران رحلة رقم 986، اشتبه محمد نبيل مأمور الجمارك في راكب مصري الجنسية، وبالعرض على تامر قاسم نائب مدير الإدارة، كلّف حازم محمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول ودينا حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، تبين وجود 20 مظروفًا داخل قاع سحري، في كل مظروف 10 آلاف دولار أمريكي بإجمالي 200 ألف دولار أمريكي.

وفي المحاولة الثانية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش حقائب أحد العاملين في إحدى شركات الطيران بمعرفة عبدالحليم محمد مأمور الجمرك، لاحظ تامر قاسم نائب مدير الإدارة ارتباكه وكلف مأمور الجمرك بتفتيشه ذاتيًا، وتم العثور على 3 مظاريف بكل منها مبلغ 10 آلاف دولار بإجمالي 30 ألف دولار.

قرر صبحي ربيع مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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