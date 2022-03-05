أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

الأرصاد: الشتاء ينتهي 20 مارس

12:12 ص السبت 05 مارس 2022
الأرصاد: الشتاء ينتهي 20 مارس

الطقس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن الشتاء سينتهي 20 مارس الجاري ودرجات الصغرى منخفضة، وهناك برودة في فترات الليل، ووارد تقلبات جوية تحدث، معلقا: "من الصعب نشوف برد يناير".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن فصل الربيع هو فصل انتقالي تحدث فيه تقلبات جوية.

يذكر أن ظواهر جوية عديدة تشهدها حالة الطقس خلال شهر مارس، وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنبوءاتها الجوية للشهر الجاري ومقارنته بالخمسة أعوام الماضية من خلال الدراسة المناخية من قاعدة بيانات المحطات التابعة للهيئة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أن يتشابه متوسط درجات الحرارة خلال شهر مارس 2022 مع الخمسة أعوام الماضية، وأن تكون درجات الحرارة حول المعدلات المناخية لهذا الوقت من العام.

الطقس هيئة الأرصاد الجوية فصل الشتاء أمطار

الخبر التالى:

إحباط تهريب 230 ألف دولار مع راكب في مطار القاهرة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1261

إصابات اليوم

17

وفيات اليوم

1008

متعافون اليوم

487642

إجمالي الإصابات

24149

إجمالي الوفيات

417479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا