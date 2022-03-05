الأرصاد: الشتاء ينتهي 20 مارس

(مصراوي):

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن الشتاء سينتهي 20 مارس الجاري ودرجات الصغرى منخفضة، وهناك برودة في فترات الليل، ووارد تقلبات جوية تحدث، معلقا: "من الصعب نشوف برد يناير".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن فصل الربيع هو فصل انتقالي تحدث فيه تقلبات جوية.

يذكر أن ظواهر جوية عديدة تشهدها حالة الطقس خلال شهر مارس، وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنبوءاتها الجوية للشهر الجاري ومقارنته بالخمسة أعوام الماضية من خلال الدراسة المناخية من قاعدة بيانات المحطات التابعة للهيئة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أن يتشابه متوسط درجات الحرارة خلال شهر مارس 2022 مع الخمسة أعوام الماضية، وأن تكون درجات الحرارة حول المعدلات المناخية لهذا الوقت من العام.