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أتربة وارتفاع درجة الحرارة.. الأرصاد: منخفض صحراوي يضرب البلاد خلال 48 ساعة

09:30 ص السبت 05 مارس 2022
أتربة وارتفاع درجة الحرارة.. الأرصاد: منخفض صحراوي يضرب البلاد خلال 48 ساعة

الطقس

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(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه مع اقتراب بداية فصل الربيع فلكيًا؛ يظهر التغيّر في الكتل الهوائية المؤثرة على مختلف الأنحاء بسبب فرق درجات الحرارة بين اليابس والمياه وبالتالي تبدأ الضغوط الجوية بالانخفاض بشكل كبير وتظهر المنخفضات الجوية الحرارية على اليابسة؛ وبسبب هذا الاحترار في المناطق الصحراوية تتشكل المنخفضات الصحراوية وتتحرك تبعًا للرياح المؤثرة في المنطقة.

وأضافت في بيان لها، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه عادة ما تتأثر جمهورية مصر العربية بالمنخفضات الصحراوية المارة بالصحراء الكبرى ومن أشهرها منخفضات الخماسين ذات الرياح القوية والتي تنقل معها كميات كبيرة من الأتربة مسببة عواصف ترابية من الممكن أن تستمر حتى ثلاثة أيام خارج المدن؛ أما عن درجات الحرارة فعادة ما يكون الجو دافئًا، وترتفع درجات الحرارة خلال شهري مارس حتى مايو وتكون الرطوبة مناسبة بشكل كبير.

وأوضحت الهيئة أنه خلال الـ48 ساعة المقبلة ستتأثر البلاد بمنخفض صحراوي يصاحبه نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة وارتفاع في درجات الحرارة من المتوقع أن تسجل القاهرة 27 درجة.

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الطقس درجات الحرارة الرياح الأمطار

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