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التموين تكشف أسباب رفع سعر الذهب.. وارتفاعات جديدة قريبًا

07:00 ص السبت 05 مارس 2022
التموين تكشف أسباب رفع سعر الذهب.. وارتفاعات جديدة قريبًا

أسعار الذهب

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كتب- محمد سامي:

قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون صناعة الذهب، إن المعدن الأصفر ارتفع أكثر من 130 دولار خلال فترة قصيرة جدًا وهو ما أنعكس على السوق المحلية حيث ارتفع سعر الذهب أكثر من 53 جنيهًا لعيار 21.

وأكد في تصريحات خاصة أن الارتفاعات القوية التي شهدها سوق الذهب في الفترة الأخيرة، رد فعل طبيعي للأزمات الدولية والحروب التي تشهدها الساحة الدولية، لافتًا إلى أنه في حال استمرار الأزمة الدولية ستستمر أسعار الذهب في الارتفاع، ويمكن أن يتجاوز سعر أوقية الذهب 2000 دولار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "فرج"، أن الذهب هو الملاذ الآمن ومخزن القيمة، ويعد من أنجح الأوعية الإدخارية كونه معدن مهما تراجعت أسعاره لا يمكن لها أن تصل لحد أخر زيادة بلغها.

أسعار الذهب وزارة التموين صناعة الذهب

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