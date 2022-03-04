تفاصيل أولى حلقات "مانشيت" لجابر القرموطي

كتب- مينا غالي:

قدم الإعلامي جابر القرموطي، مساء أمس الخميس، أولى حلقات برنامجه "مانشيت"، على قناة "CBC".

استهل القرموطي حلقته بالتأكيد أنه ممتن بالتواصل مرة أخرى مع الجمهور، متعهدًا بأن يكون عند حُسن ظن المشاهدين، حيث سيشهد البرنامج قنوات اتصال مع الجمهور بشكل مختلف.

وكشف الإعلامي أن البرنامج سيشهد فقرة ثابتة عن أهم الأخبار المنشورة في الصحف، وكذلك فقرة باسم "الست الشقيانة" ويعرض من خلالها شخصية مصرية تعمل بجد واجتهاد لتحقق النجاح، وكذلك فقرة "الراجل الشقيان"، كما يوجد فقرة خدمية بالتعاون مع كل المؤسسات والوزارات بقدر الإمكان، لتلقي مشكلات المواطنين وذلك عبر صفحة البرنامج الرسمية على الفيسبوك.

ناقش القرموطي خلال الحلقة العديد من الملفات منها مشكلة التلاعب في الأسعار، وكذلك جهود الحكومة في حل أزمة الأسعار الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث أثرت على أسعار الأغذية وكذلك العديد من القطاعات منها أسعار الأسمنت ومواد البناء.

استعرض كذلك خبر بشأن العثور على كلاب مسمومة في منطقة مصر الجديدة، حيث تلقى مكالمة من نسرين عبدالرحمن الناشطة في حقوق الإنسان للحديث عن المشكلة وتفاصيلها.

يذاع برنامج "مانشيت" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساء.