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الطقس غدا السبت: شديد البرودة ليلًا.. ونشاط للرياح في هذه المناطق

09:12 م الجمعة 04 مارس 2022
الطقس غدا السبت: شديد البرودة ليلًا.. ونشاط للرياح في هذه المناطق

الطقس

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كتب- أحمد مسعد:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس غدًا السبت سيكون دافئ نهارًا شديد البرودة ليلاً، حيث يتوقع أن تنشط الرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وتوقعت الهيئة، عبر منشور لها علي صفحتها الرسمية فيسبوك، أن تكون حالة البحر المتوسط من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.5، على أن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

ودرجات الحرارة المتوقعة كالتالي:

القاهرة 23 درجة للعظمي، 13 درجات للصغرى.

الإسكندرية 22 العظمي و 14 درجة للصغرى.

جنوب سيناء 26 درجة نهارًا و16 درجة ليلاً.

شمال الصعيد 25 درجة للعظمي و14 درجة للصغري.

أسوان 32 للعظمي و11 درجة للصغري.

شرم الشيخ 26 العظمي 14 الصغرى.

سيوة 23 العظمي و 8 للصغرى.

طابا 23 العظمي و 13 للصغرى.

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