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ندوة للترويج لمعابد أبو سمبل في كندا

08:34 م الجمعة 04 مارس 2022
ندوة للترويج لمعابد أبو سمبل في كندا

ندوة للترويج لمعابد أبو سمبل في كندا

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(مصراوي):

نظّم المكتب الثقافي والتعليمي المصري بمونتريال بكندا، ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت عنوان: "استكشاف معابد ابو سمبل فى مصر"، وذلك في إطار الترويج الثقافي والسياحي لمصر في كندا.

شارك في الندوة عدد من أعضاء الجالية المصرية والمجتمع الكندي من مختلف المقاطعات فى كندا، وأدارها الدكتور أحمد فوزي الملحق الثقافي المصري ومدير مكتب البعثة التعليمية بمونتريال، والدكتور أحمد هيكل الملحق الثقافي المصري بمونتريال.

وألقى الدكتور عمرو عاطف، المتخصص في دراسات التراث والمتاحف، محاضرة عن معبدي أبو سمبل، سلط من خلالها الضوء على تاريخ المعبدين وتصاميمها المعمارى الفريد.

كما تحدث عن ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بنعيده مرتين في السنة يومي ٢٢ أكتوبر و ٢٢ فبراير.

وخلال الندوة، تم طرح حوار مفتوح شارك فيه أعضاء الجالية المصرية والمجتمع الكندي، لتتضمن العديد من المناقشات والأسئلة حول معابد أبو سمبل التي رد عليها الدكتور عمرو عاطف.

معابد أبو سمبل كندا المكتب الثقافي والتعليمي المصري الترويج الثقافي

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