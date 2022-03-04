جولة إرشادية للأطفال في متحف الإسماعيلية بمناسبة مرور 88 عامًا على تأسيسه

(مصراوي):

نظم متحف آثار الإسماعيلية، جولة إرشادية لأطفال محافظة الاسماعيلية، بمناسبة ذكرى مرور 88 عامًا على افتتاح المتحف، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن الفعالية قام خلالها أمناء المتحف بالشرح المبسط لهم عن تاريخ المتحف والقطع الأثرية المعروضة به لتعريفهم بالحضارة العريقة لبلدهم وربطهم بالمتحف، مؤكدا تنظيم ورشة عمل فنية لتعليم الأطفال فن الرسم والتلوين، وكتابة اسمائهم بالحروف الهيروغليفية على ورق البردي.

وفي ختام الفعالية تم عرض مسرح العرائس عن تاريخ مدينة الإسماعيلية والمتحف ومقتنياته الأثرية.

وقالت رشا محمد مدير المتحف، إن متحف آثار الإسماعيلية يعد أقدم متحف إقليمي بمصر، حيث جاءت فكرة إنشائه آواخر القرن الـ 18 وبداية القرن الـ 19، بالتزامن مع مشروع حفر قناة السويس (1859-1869م)، وذلك عندما قام الأثري الفرنسي "جان كليدا" بأعمال الحفائر والتنقيب الأثري في المواقع الأثرية الموجودة حول إقليم قناة السويس وشمال سيناء.

وسجلت أعمال البعثة برئاسة جان كليدا عددًا من الاكتشافات الأثرية الهامة، والتي كانت النواة التي أنشئت الشركة بسببها متحف الإسماعيلية والذي يقع بأقدم أحياء مدينة الإسماعيلية المعروف بحي الإفرنج، عام 1911 كمتحف مفتوح بحديقة المتحف الحالي، ثم تم إنشاء المبنى الحالي للمتحف على شكل صرح معبد مصري قديم، والذي افتتح لأول مرة للجمهور في مارس 1934، ثم تم تطوير المتحف وسيناريو العرض الخاص به وأعيد افتتاحه مرة أخري عام 2019.

يضم المتحف حوالي 6000 قطعة أثرية يعرض منها ما يقرب من 2000 قطعة لمختلف المراحل التاريخية للحضارة المصرية، من أهمها الفسيفساء التي تزين حاليًا أرضية البهو الرئيسي للمتحف.

يتناول سيناريو العرض المتحفي بعض الموضوعات الهامة منها الحياة اليومية والكتابة والحلي وأدوات الزينة، والحرف والصناعات والآلهة والأساطير الإغريقية بالإضافة إلى الحجرة الجنائزية والتي يعرض بها بعض شواهد القبور.