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هاني ضاحي يدلى بصوته في انتخابات نقابة المهندسين

06:18 م الجمعة 04 مارس 2022
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كتب- محمد عبدالناصر:

أدلى المهندس هانى ضاحي المرشح على مقعد نقيب المهندسين، بصوته باللجنة رقم 25 كهرباء بانتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة والتى تجرى الآن، لانتخاب النقيب العام، والأعضاء المكملين، والإعادة بين المهندس هشام ابوسنه والمهندس حسام عفيفي، على مقعد رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة.

وانطلقت في العاشرة من صباح اليوم الجمعة، المرحلة الثانية من انتخابات المهندسين 2022 - لاختيار النقيب العام، والأعضاء المكملين وعددهم 11 عضوا، بالإضافة إلى إجراء جولة الإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية الذين لم يتمكنوا من الحصول على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين في الجولة الأولى، والتي أجريت في 25 فبراير الماضي.

ويتنافس 22 مرشحا على مقعد النقيب العام - في المرحلة الثانية من انتخابات المهندسين 2022، من بينهم: المهندس هاني ضاحي، النقيب المنتهية فترته، والمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين "2014 - 2018"، والمهندس مصطفى أبو زيد.

وتجرى انتخابات المهندسين 2022، تحت إشراف قضائي كامل، حيث يختار 798 ألف عضو من الأعضاء المقيدين بجداول الجمعية العمومية لنقابة المهندسين النقيب العام إضافة إلى 11 عضوا من الأعضاء المكملين و13 رئيس نقابة فرعية من بينها القاهرة والجيزة والفيوم والإسكندرية.

وتشهد المرحلة الثانية من انتخابات المهندسين 2022 - منافسة شرسة بين قائمتي "مهندسون في حب مصر"، برئاسة هاني ضاحي، النقيب المنتهية فترته، و"نقابيون من أجل المهندس"، برئاسة طارق النبراوي، نقيب المهندسين "2014 - 2018".

وأعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، أن المرحلة الثانية والخاصة بانتخابات النقيب العام والأعضاء المكملين وعددهم 11 عضوًا والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية؛ تعقد اليوم الجمعة 4 مارس - على أن تعقد المرحلة الثالثة في حال الإعادة على منصب النقيب العام، الجمعة 11 مارس.

انتخابات نقابة المهندسين هاني ضاحي قيب المهندسين

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