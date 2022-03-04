أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

وزير النقل يكشف سبب مشاركته في انتخابات نقابة المهندسين

05:32 م الجمعة 04 مارس 2022
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - أسامة عبدالكريم:

أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أن مشاركته في انتخابات نقابة المهندسين تأتي من منطلق اعتزازه وتقديره لمكانة المهندسين ودورهم الكبير في دفع عجلة المشروعات القومية الكبرى.

وأشاد وزير النقل - في تصريحات صحفية، الجمعة، على هامش إدلائه بصوته في انتخابات نقابة المهندسين - بسير العملية الانتخابية في جو من النزاهة والشفافية، كما أشاد بالإقبال الكبير الذي تشهده الانتخابات من جموع المهندسين من مختلف الأعمار، وهو ما يؤكد الحرص الشديد من المهندسين على اختيار مجلس النقابة القادم لتحقيق كافة طموحات العاملين في هذا المجال.

وأعرب المهندس كامل الوزير عن فخره بالطفرة الهندسية والمشروعات الضخمة والعملاقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من بنية تحتية في كافة المجالات ومنها قطاع النقل.. مشيراً إلى استمرار تنفيذ تلك المشروعات الضخمة، وهو ما سيتطلب جهدا مضاعفا من النقابة خلال الفترة القادمة.

وأعرب الوزير عن تمنياته بالتوفيق للمجلس القادم لنقابة المهندسين أيا كان، موضحا أنه سيتم التعاون مع المجلس القادم للارتقاء بمجال الهندسة وخدمة المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في كافة أنحاء الجمهورية.

مشاركة وزير النقل في انتخابات نقابة المهندسين انتخابات نقابة المهندسين وزير النقل المشروعات القومية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1261

إصابات اليوم

17

وفيات اليوم

1008

متعافون اليوم

487642

إجمالي الإصابات

24149

إجمالي الوفيات

417479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| السيسي يوجه بتحقيق أكبر قدر من الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة لتوفير السيولة المرورية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا