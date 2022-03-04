وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يشهدان توزيع صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية

كتب - محمود مصطفى:

شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف برفقة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استلام 3 أطنان من لحوم صكوك الإطعام ضمن خطة الوزارة لتوزيع الصكوك على القرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة، في حضور الدكتور عاصم سلامة، وبلال حبش نائبي المحافظ، وجمال مسعود السكرتير العام وحسام حمودة السكرتير العام المساعد، والدكتور عبدالرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتقدم الوزير بالشكر لكل من ساهم وشارك في مشروع صكوك الإطعام على إسهاماتهم الفعالة التي ستخفف من الأعباء المعيشية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكداً أن العمل الصالح ومساعدة الفقراء وفك الكرب عن الناس من أعظم الأعمال شأناً وأجراً عند الله تعالىِ.

وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بالجانب العلمي والمعرفي والمادي لدى الأئمة والدعاة من خلال عقد دورات تدريبية في شتى المجالات العلمية وتحسين أوضاعهم المالية، والمظهر العام للأئمة ورجال الدعوة بما يليق بقيمة ومكانة الدعوة، وذلك عن طريق الاهتمام بصقل مهارات الأئمة المجتمعية ومهارات التواصل مع الجمهور والإلمام بالعلوم الاجتماعية،والذي يعتبر خطوة هامة من متطلبات وخطوات تجديد الخطاب الديني ،مطالبا جموع الأئمة والخطباء ببذل المزيد من الجهد في طلب العلم والمعرفة والثقافة العامة، والتخلق بالأخلاق الفاضلة ليكون الإمام قدوة للمسلمين ومنارة علم يُهتدي بها، وعدم السماح لأي فكر متشدد باستغلال المساجد أو العبث بعقول أبناء الوطن.

وأوضح وزير الأوقاف أن الوزارة تسير وفقا لخطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا، لافتا إلى أن الوزارة تدعم خطط الدولة التوعوية في مجال حث المواطنين على الحصول على لقاح كورونا.

ووجه الشكر لجميع الأئمة والدعاة لجهودهم في الحفاظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشددا على أهمية الاستمرارية في متابعة الالتزام بالتدابير الصحية وتكثيف أعمال النظافة وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المصلين، لاستمرار فتح المساجد والالتزام بقرارات الوزارة في هذا الجانب.

ومن جانبه، أشاد محافظ بني سويف بكافة الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف وكافة الوزارات الأخرى لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية والعمل على تلبية احتياجاتهم، موجها الشكر والتقدير لكل من أسهم بجهد أو مال في مشروع صكوك الإطعام الذي يعتبر من أهم المشروعات الناجحة التي تنفذها الوزارة فى خدمة المجتمع.