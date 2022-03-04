أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

مع قرب انطلاق موسم العمرة.. الأشياء المحظور حملها على الطائرة

04:08 م الجمعة 04 مارس 2022
مع قرب انطلاق موسم العمرة.. الأشياء المحظور حملها على الطائرة

الأشياء المحظور حملها على الطائرة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمد عبيد:

‏مع قرب انطلاق موسم العمرة وبدء توافد المتوجهين إلى بيت الله الحرام لأداء المناسك عبر المطارات السعودية، يسأل العديد من المعتمرين عن الأشياء المسموح بها أثناء السفر، والأخرى التي تمنع الدخول إلى الأراضي السعودية، والإيقاف من الجهات الرسمية في رحلات السفر والعودة.

وينشر "مصراوي" التعليمات الخاصة بعدم حمل المواد الممنوعة، والتى ينبغى على المعتمر أو المسافر تجنب حملها، وهي كما يلي:

- عدم الاستجابة لأي شخص يطلب توصيل أى مستندات أو حقائب أو أمتعة.

- عدم حيازة الأدوية والمسكنات، بسبب منع السلطات السعودية وحظرها استخدام بعض الأدوية المصرح باستخدامها فى بعض الحالات المرضية داخل مصر، دون وجود روشتة من الطبيب، والفواتير الخاصة بالشراء، وعدم حملها بكميات كبيرة.

- يحظر حمل المواد القابلة للاشتعال مثل الأيروسول، وغاز التخييم، والأسلحة النارية، والذخائر، والألعاب النارية والمتفجرات، المواد الحارقة، المواد القابلة للاشتعال، المواد السامة، والغازات المضغوطة، الكواشف الكيميائية، السكاكين والخناجر والسيوف، والمواد النشطة والمشعة بموجات الراديو.

- يحظر حمل البضائع الخطرة مثل (الزئبق، والمواد السامة، المواد الممغنطة أو المواد الضارة).

- يحظر حمل الحقائب المثبت بها أجهزة الإنذار أو بطاريات الليثيوم.

- حمل ولاعات السجائر ضمن جميع الأمتعة.

الأمتعة والحقائب السفر للعمرة تحذير ركوب الطائرة المواد الممنوع حملها

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1261

إصابات اليوم

17

وفيات اليوم

1008

متعافون اليوم

487642

إجمالي الإصابات

24149

إجمالي الوفيات

417479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| السيسي يوجه بتحقيق أكبر قدر من الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة لتوفير السيولة المرورية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا