رئيس تعاونيات الإسكان يدلي بصوته في انتخابات المهندسين

كتب-محمد عبدالناصر:

حرص الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والمرشح لعضوية المجلس الأعلى بنقابة المهندسين، على الإدلاء بصوته في انتخابات النقابة العامة للمهندسين المنعقدة الآن، على مقعد النقيب العام والأعضاء المكملين.

وتعقد اليوم، المرحلة الثانية المخصصة لانتخابات نقابة المهندسين علي منصب النقيب العام، فيما تقام فعاليات العملية الانتخابية ستقام في الحديقة الصينية بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.

وكان الدكتور حسام رزق قد أعلن عن برنامجه الإنتخابي الذي تضمن توفير السكن المناسب لشباب المهندسين من خلال مشروعات الإسكان والإسكان التعاوني ، وذلك بسعر التكلفة وبأقساط ميسرة على فترات زمنية تصل إلى ٣٠ عام، إنشاء منظومة برامج تدريبية مجانية واختيارية للمهندسين في جميع التخصصات أسوة بما يتم تطبيقه بالدول الأوروبية وطبقا لأحدث نظم التدريب في العالم، التوسع في المشروع العلاجي ورفع الحد الأقصى لاستفادة المهندس وأسرته من هذا المشروع، توفير الاستثمارات اللازمة لتحقيق زيادة مستمرة ومستدامة في معاشات المهندسين ، توفير المنح الدراسية للحصول على الماجستير والدكتوراه من خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين نقابة المهندسين والجامعات والأكاديميات في مصر والخارج ، تعظيم مكانة المهندس المصري على المستوى المحلي والدولي.

ويشغل الدكتور مهندس حسام الدين مصطفى رزق حاليا عدة مناصب دولية ومحلية منها ، رئيس المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان ، رئيس المكتب الإقليمي للحلف التعاوني الدولي لمنطقة شمال أفريقيا، عضو اللجنة القيادية العليا بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، المنسق العام للمشروع القومي لتطوير قرى الظهير الصحراوي ، وعضو مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي بالوزارة.