ارتفاع جديد في أسعار البيض للمرة الثالثة خلال أسبوع

كتب - محمد سامي:

حققت أسعار البيض ارتفاعا، اليوم الجمعه، وذلك بحسب بورصة بيع البيض على مستوى الجمهورية، عقب زيادتين يومي السبت الماضي والثلاثاء الماضيي.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض في جميع البورصات الرئيسية ما بين 54.5، ليباع في الأسواق بـ 57 جنيها.

وسجل سعر طبق البيض الأحمر ثباتا عند 54.5 جنيها في البورصات ليباع بـ 57 جنيها، وتراوحت أسعار البيض البلدي من 61 إلى 63 جنيها.

يذكر أن أسعار البيض قد شهدت حالة من التذبذب خلال شهري يناير الماضي وفبراير الجاري ما بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار.