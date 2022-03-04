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الزكاة والصدقات.. شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز بمحافظة بني سويف - بث مباشر

12:07 م الجمعة 04 مارس 2022
الزكاة والصدقات.. شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز بمحافظة بني سويف - بث مباشر

مسجد عمر بن عبدالعزيز بمحافظة بني سويف

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كتب - محمود مصطفى:

ينقل التليفزيون المصري، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة بمسجد القنديل الأخضر الجديد بالإسكان الاجتماعي شرق النيل بمحافظة بني سويف، بمناسبة العيد القومي.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، حول "دور الزكاة والصدقات في التنمية المجتمعية"، ويتلو القرآن الدكتور أحمد نعينع.

وأعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 35 مسجدا، اليوم الجمعة، بمحافظة بني سويف، منها (27) إحلالًا وتجديدًا، و(8) صيانة وترميم.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 يوليو الماضي حتى تاريخه (642) مسجدًا؛ منها (544) جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(98) صيانة وترميمًا.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة اليوم الجمعة هو "دور الزكاة والصدقات في التنمية المجتعمية"، مع اتابع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

ويقدم "مصراوي" شعائر صلاة الجمعة من مسجد عمر بن عبدالعزيز بمحافظة بني سويف، عبر الرابط التالي:

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