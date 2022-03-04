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الصحفيين تفتح باب التسجيل في كشوف الجمعية العمومية العادية - صور

11:18 ص الجمعة 04 مارس 2022
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كتب مينا غالي:

فتحت نقابة الصحفيين، صباح اليوم الجمعة، باب التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية العادية .

ووجه مجلس نقابة الصحفيين الدعوة الأولى لأعضاء الجمعية العمومية العادية اليوم وذلك إعمـالا لنص المواد (33)،(34)،(35) من قانــون النقابـــة (76لسنة 1970م).

ويتضمن جدول الأعمال ما يلي:التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2021م و التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2021 حتى فبراير 2022م و اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2020م، وكذلك للسنة المنتهية في 31/12/2021م وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2022م وما يستجد من أعمال.

نقابة الصحفيين كشوف الجمعية العمومية مجلس نقابة الصحفيين

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