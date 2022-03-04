البحوث الفلكية: زلزالان شمالي شرق مدينة دهب

كتب يوسف عفيفي:

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية،، صباح اليوم الجمعة الموافق 4/03/2022 هزتين أرضيتين على بعد 40 كم تقريبا شمال شرق مدينة دهب.

وبحسب بيان اليوم، جاءت بياناتها كالتالي:

الأولى، في تمام الساعة 6.54 صباحاً بالتوقيت المحلي، وذلك بقوة 3.49 درجة على مقياس ريختر، و

خط العرض 28.7387° شمالا

، وخط الطول : 34.8612 شرقا، العمق 16.7 كم.

والثانية في تمام الساعة 23. 07 صباحا بالتوقيت المحلي، بقوة 3.58 درجة على مقياس ريختر

، وخط العرض :28.7312° شمالا

، وخط الطول 34.7832° شرقا، والعمق 16 كم.

هذا ولم يرد للمعهد ما يفيد الشعور بهذه الهزة الأرضية