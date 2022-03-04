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البحوث الفلكية: زلزالان شمالي شرق مدينة دهب

10:12 ص الجمعة 04 مارس 2022
البحوث الفلكية: زلزالان شمالي شرق مدينة دهب

مقياس ريختر

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كتب يوسف عفيفي:

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية،، صباح اليوم الجمعة الموافق 4/03/2022 هزتين أرضيتين على بعد 40 كم تقريبا شمال شرق مدينة دهب.

وبحسب بيان اليوم، جاءت بياناتها كالتالي:

الأولى، في تمام الساعة 6.54 صباحاً بالتوقيت المحلي، وذلك بقوة 3.49 درجة على مقياس ريختر، و
خط العرض 28.7387° شمالا
، وخط الطول : 34.8612 شرقا، العمق 16.7 كم.

والثانية في تمام الساعة 23. 07 صباحا بالتوقيت المحلي، بقوة 3.58 درجة على مقياس ريختر
، وخط العرض :28.7312° شمالا
، وخط الطول 34.7832° شرقا، والعمق 16 كم.

هذا ولم يرد للمعهد ما يفيد الشعور بهذه الهزة الأرضية

زلزال مدينة دهب شرم الشيخ هزة أرضية ريختر

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