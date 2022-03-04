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كورونا في 24 ساعة| 17 وفاة جديدة.. الحكومة تناقش استعدادات رمضان

09:14 ص الجمعة 04 مارس 2022
كورونا في 24 ساعة| 17 وفاة جديدة.. الحكومة تناقش استعدادات رمضان

فيروس كورونا

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شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية. كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، عن خروج 1008 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 417479 حتى اليوم.

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وفيات اليوم

1008

متعافون اليوم

487642

إجمالي الإصابات

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إجمالي الوفيات

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