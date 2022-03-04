حدث ليلًا| هجوم روسي على محطة نووية بأوكرانيا.. و"الإعلاميين" تحقق مع شريف عامر ومبروك عطية

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها:

الإعلاميين: سنتقدم ببلاغات للنائب العام ضد شريف عامر ومبروك عطية

قالت نقابة الإعلاميين، إنها ستتخذ الاجراءات القانونيه ضد كل من يسئ للشعب المصري العظيم وتحديدًا الأخطاء الفادحة التي ارتكبها شريف عامر ومبروك عطية.

رسميا.. الإعلاميين تحقق مع شريف عامر ومبروك عطية بسبب "الزيجات الحرام"

أصدرت نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، النقيب، قرارا باستدعاء شريف عامر مقدم البرامج بقناة Mbc مصر وذلك لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني و"استمراره في ارتكاب المخالفات المهنية إما بالاتفاق مع ضيوفه أو السماح لهم بالكذب والتضليل والإهانة للشعب المصري"، وفق البيان.

قديروف: القوات الشيشانية تستولي على أكبر قاعدة عسكرية في أوكرانيا

أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، أن القوات الشيشانية احتلت قاعدة عسكرية كبرى في أوكرانيا وقامت بدحر كتيبة تابعة للقوميين الأوكرانيين.

شعبة الدواجن: مصر لديها العديد من مصادر الاستيراد بخلاف السوق الروسية والأوكرانية

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن القيادة السياسية أوصت بأن يغطى الاحتياطي الاستراتيجي أكثر من 6 أشهر، مشيرًا إلى أن مصر لديها العديد من المصادر التى يمكن اللجوء إليها للاستيراد بخلاف السوق الروسية والأوكرانية فى ظل اشتعال الأحداث الحالية، متابعًا: لدينا احتياطات استراتيجية تكفي الاستهلاك لأكثر من 4 شهور ونصف.

ولي العهد السعودي يؤكد لرئيس أوكرانيا دعم كل ما يسهم بخفض التصعيد

أكد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلنسكي، أن المملكة تدعم تدعم كل ما من شأنه خفض حدة تصعيد الأزمة، واستعدادها لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف ودعمها لكل الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا.

مدير محطة كهرباء العاصمة الجديدة: كفاءة التشغيل تصل إلى 61% وهي الأعلى عالميًا

قال المهندس رأفت عبد العزيز، مدير محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، إن هذه المحطة تعتبر إحدى محطات سيمنز العملاقة بقدرة 4800 ميجا وات، أي ما يعادل ضعف إنتاج السد العالي من الكهرباء.

شركة نايكي للملابس الرياضية تغلق كافة متاجرها في روسيا مؤقتا

ذكرت شركة نايكي للملابس الرياضية، أمس الخميس، أنها ستغلق مؤقتا جميع متاجرها في روسيا لتنضم بذلك إلى العديد من العلامات التجارية الغربية التي علقت أعمالها.. وفقا لما بثته قناة العربية.

الجناة مثلوا بالجثة.. العثور على خليجي مقتولا داخل عقار بالهرم

عثرت قوات الشرطة، اليوم الجمعة، على جثة خليجي مقتولا داخل عقار بمنطقة الهرم، غرب الجيزة.

قصف وحريق وتحذير من كارثة نووية.. ماذا يحدث في محطة زابوريجيا الأوكرانية؟ (فيديو)

انفجر الوضع في محيط محطة زابوريجيا للطاقة النووية القريبة من بلدية إنرجودار الأوكرانية. وذلك جراء اشتباكات وهجوم روسي وقصف، قالت السلطات الأوكرانية المحلية إنه كان من جميع الاتجاهات وتسبب في إشعال الحرائق داخل المحطة الأكبر في أوروبا. قبل أن يتمكن رجال الإطفاء أخيرًا من دخول المحطة والسيطرة على الوضع.

الرئيس الأوكراني: روسيا لجأت للرعب النووي بقصفها محطة زابوريجيا

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بالسعي لتكرار كارثة تشيرنوبيل. ذلك بقصفها محطة زابوريجيا النووية.