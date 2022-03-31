محافظ الجيزة يسلم 14 عروسة مقبلة على الزواج أجهزة كهربائية

(مصراوي):

أكد محافظ الجيزة أحمد راشد الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم للاسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لمساندة ودعم الحالات الإنسانية بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال تسليمه، الخميس، أجهزة كهربائية إلى 14 عروسة مقبلة على الزواج مقدمة من مجموعة شركات العربي بعدد 60 جهازًا من الأجهزة المنزلية، وذلك بحضور علي عبدالجايد ممثل مؤسسة العربي، وهند عبدالحليم نائب المحافظ، وعلاء بدران السكرتير العام ومحمد كمال مدير مديرية التضامن وذلك في إطار احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي.

ودعا راشد الفتيات المقبلات على الزواج إلى أن يكن أمهات مثاليات وأن يخرجن للمجتمع أبناءً يمتلكون التعليم الجيد والثقافة والقدرات التي تساهم في بناء الوطن وغرس القيم الاخلاقية الحميدة بهم.

كما دعا المجتمع والأهالي والأسر إلى ضرورة تخفيف مصاريف الزواج المختلفة والتي تُعد من أكبر معوقات الزواج وعدم المبالغة بالتأثيث وشراء الأجهزة، منوهًا بأن المحافظة قد تبنت منذ أيام مبادرة مجتمعية لرفع وعي الأسر المصرية تجاه بعض الظواهر السلبية وعدم المغالاة بتكاليف الزواج والقضاء على الموروثات المجتمعية.

ودعا الجميع إلى ضرورة نشر تلك القيم الصحيحة التي ستعم بالنفع على مجتمعنا وتساهم في تيسير الزواج على أبنائنا، موجهًا الشكر والتقدير لمجموعة شركات العربي على هذه المبادرة الإنسانية الكريمة والتي تؤكد دورها الرائد والدائم في رعاية الأسر المستحقة وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

من جهته، هنأ المهندس علي عبدالجايد العربي ممثل مجموعة العربي، محافظة الجيزة وشعبها العظيم بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي، كما أهدى درع المؤسسة للمحافظ بمناسبة العيد القومي للمحافظة.