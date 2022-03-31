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الأرصاد: أبريل 2022 الأعلى حرارة منذ 5 سنوات.. أتربة ورمال وزيادة فترة سطوع الشمس

09:29 م الخميس 31 مارس 2022
الأرصاد: أبريل 2022 الأعلى حرارة منذ 5 سنوات.. أتربة ورمال وزيادة فترة سطوع الشمس

موجة طقس حار

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(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يتشابه معدل درجات الحرارة في شهر أبريل 2022، مع نفس الشهر في الخمس سنوات السابقة، مضيفة أن درجات الحرارة في أبريل 2022 ستكون الأعلى منذ 5 سنوات.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن تحدث ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة خاصة درجة الحرارة العظمى، أثناء ساعات النهار، مع زيادة فترات سطوع آشعة الشمس، ليسود طقس حار معظم فترات النهار.

كما من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة الصغرى، بشكل تدريجي، ليسود طقس مائل للبرودة في ساعات الليل المتأخرة، والصباح الباكر.

كذلك يزداد نشاط منخفض السودان الموسمي، لتسود حالة من الاضطرابات الجوية وعدم الاستقرار، تؤثر على جنوب سيناء ووسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

بالإضافة إلى زيادة نشاط المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية نحو غرب البلاد، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وتكون العواصف الترابية أحيانًا، ما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة.

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