الجريدة الرسمية تنشر قرار مواعيد إغلاق المحال في رمضان.. واستثناء تلك الفئات

(مصراوي):

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار وزارة التنمية المحلية، 151 لسنة 2022، بشأن مواعيد إغلاق المحلات والمقاهي والمولات خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

ونص القرار على أن يكون موعد إغلاق المحلات والمولات والمقاهي والمطاعم والكافيهات والبازرات، في تمام الساعة 2 صباحًا، وخدمة توصيل الطلبات طوال 24 ساعة.

كذلك نص القرار على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكانية بالإغلاق في تمام الساعة 10 مساء، ماعدا تلك الموجودة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود.

كما نص القرار على استثناء محلات البقالة الأفران والمخابز ومحال بيع الفاكهة والدواجن والخضروات وأسواق الجملة والصيدليات، من مواعيد الإغلاق المحددة.

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