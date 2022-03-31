الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بشأن مد العمل بفرض التدابير في سيناء

كتب- مينا غالي:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 130 لسنة 2022، بشأن مد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021 لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من يوم الأحد الموافق 3 أبريل 2022، ويعمل بأحكام هذا القرار بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

ويتعلق قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021 بشأن فرض التدابير كلها أو بعضها في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء.

وينشر مصراوي نص القرار على النحو التالي: