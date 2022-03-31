الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره التونسي

كتب- محمد سامي:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وهنأ الرئيس التونسي الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعب المصري نعمة الأمن والاستقرار.

وأعرب الرئيس عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس التونسي على هذه اللفتة الأخوية، متمنياً لتونس وشعبها كل التقدم والاستقرار والازدهار.​