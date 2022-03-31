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بداية من الأحد.. "الأوقاف" توزيع 100 طن لحوم

04:55 م الخميس 31 مارس 2022
بداية من الأحد.. "الأوقاف" توزيع 100 طن لحوم

الدكتور محمد مختار جمعة

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كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه في إطار الدور المجتمعي للوزارة ومن خلال مشروع صكوك الإطعام ستقوم خلال شهر رمضان المبارك بتوزيع (100) طن لحوم إطعام بدء من يوم الأحد الموافق 3 أبريل وحتى السبت 9 أبريل المُقبل.

وقال وزير الأوقاف، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن عملية التوزيع تشمل المحافظات الآتية:(القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- بني سويف- المنيا- أسيوط- الفيوم- سوهاج- قنا- الشرقية- الغربية- البحيرة- القليوبية- الدقهلية- المنوفية- شمال سيناء).

وأشار إلى أنه تم توزيع (390) طنًّا من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن.

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