الأعلى للإعلام يهنئ وزارة الداخلية والقوات المسلحة وشيخ الأزهر بمناسبة حلول شهر رمضان

كتب - مينا غالي:

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وهيئة الشرطة من ضباط وجنود، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وقال كرم جبر: "يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن نهنئ سيادتكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".

وأضاف: "إذ نعرب عن خالص تقديرنا للدور الذي يلعبه رجال الشرطة في حماية أمن واستقرار الوطن فهم العيون الساهرة لصون الوطن ويقدمون كل غال ونفيس لحماية أبنائه"، وقال: "ندعو الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر ورجال الشرطة بالخير واليمن والبركات".

واختتم رئيس الأعلى للإعلام: "حفظ الله مصر وحفظ رجال شرطتنا من كل سوء، ورحم شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل حماية الوطن والحفاظ على استقراره".

كما أجرى الكاتب الصحفي كرم جبر، اتصالًا هاتفيًا، بفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وتقدم الكاتب الصحفي كرم جبر، بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، راجيًا المولى جلت قدرته أن يعيد على مصر والأزهر الشريف هذا الشهر العظيم بالخير واليمن والبركات.

وأضاف رئيس الأعلى للإعلام: "ليبقى أزهرنا الشريف لعصور عديدة ولأزمنة مديدة حصنًا منيعًا لتأمين تراث وحاضر ومستقبل الأمة الإسلامية.. يحمل في ضميره قيم الاعتدال والسماحة والوسطية".

ومن جانبه أعرب الشيخ أحمد الطيب، خلال الاتصال عن خالص تقديره على هذه المعايدة الكريمة، داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعبا، وعلى الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليُمن والبركات.

كما هنأ رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السيد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وقال كرم جبر: "يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن نهنئ سيادتكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".

وأضاف: "إذ نبعث لسيادتكم وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بمناسبة الشهر الكريم"، وقال: "ندعو الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وقواتنا المسلحة بالخير واليمن والبركات".

وأختتم رئيس المجلس: " عاشت قواتنا المسلحة مهدًا للبطولات وعرينًا للأبطال.. وحفظ الله مصر واحةً للخير والأمان.. وكل عام وسيادتكم بخير".