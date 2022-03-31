البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي والمسلمين بحلول شهر رمضان

كتب مينا غالي

هنأ البابا تواضروس الثاني، خلال عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي أمس، المسلمين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

وأشار البابا إلى أن شهر رمضان في التقليد الإسلامي مخصص للصيام والعبادة وأن فترات الأصوام عمومًا تكون مباركة في حياة الإنسان لأنه يشعر خلالها أن حياته ليست من الطعام وإنما من الله.

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ولفت في ختام تهنئته أن الصوم المقدس لدينا (في الكنيسة القبطية) يستمر لحوالي شهر مقبل ويتزامن ما يتبقى منه مع شهر رمضان.