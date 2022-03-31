بالصور.. تشييع جنازة والدة الإعلامي شريف عامر من مسجد الشرطة

بالصور.. التموين: استمرار ضخ كميات من السلع الغذائية بالمنافذ في الجيزة

كتب - مينا غالي:

​تصوير - محمود عبدالناصر:

شيعت منذ قليل جنازة والدة الإعلامي شريف عامر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة العصر.

ومن المقرر أن يقام العزاء غداً الجمعة بعد المغرب في نفس المسجد.

شارك في صلاة الجنازة عدد من الشخصيات العامة وزملاء الإعلامي شريف عامر وفريق عمل برنامجه "يحدث في مصر"، وكذلك أفراد الأسرة.

كان عامر، أعلن وفاة والدته المهندسة شريدان ذو الفقار، ونعاها عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وقال عامر: "اكتملت دائرتها. رحلت المهندسة شريدان ذو الفقار في أحب ايام الله و ظأحب الأيام إلى قلبها. انتقلت من الأضيق إلى الأوسع.. اليوم، صرت شيخا.. إلى اللقاء يا أمي".​