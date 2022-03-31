وزير الكهرباء: التعاون مع الدول الإفريقية لبناء القدرات البشرية يهدف لدعم التنمية

كتب- محمد صلاح:

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من قيادات القطاع احتفالية تخريج 75 متدربًا من دول السودان، جنوب السودان، جيبوتي، بوروندي، الصومال في خمسة برامج تدريبية تحت عنوان "مشروعات BOOT واتفاقيات شراء الطاقة"، "تشغيل وصيانة شبكات النقل"، "تحليل أعطال الكابلات الكهربائية"، "تشغيل وصيانة المحطات البخارية"، و"تكنولوجيا الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة".

وأوضح "شاكر"، في بيان اليوم الخميس، أن هذه البرامج أحد الأنشطة الجاري تنفيذها في إطار مشروع التعاون مع الدول الإفريقية الذي يتبناه القطاع لبناء القدرات البشرية بالقارة الإفريقية، خاصة دول حوض النيل والقرن الإفريقي حيث يتم تنفيذ برامج تدريبيية في مجالات الكهرباء المتعددة من خلال أكثر من 20 مركز تدريبي في مصر وإيفاد خبراء مصريين لتلك الدول.

وأكد وزير الكهرباء، على اعتزاز مصر بجذورها الأفريقية وتدرك جيدًا التحديات المشتركة التي تواجه القارة، معربًا عن حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع دول القارة الأفريقية من أجل تحقيق الخطط الطموحة والحق الشرعي لكافة دول القارة للتمتع بالسلام، الاستقرار، الرخاء والتنمية المستدامة.

وأشار "شاكر"، إلى أن قطاع الكهرباء المصري يمتلك خبرات كبيرة في جميع مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة تمكنه من تقديم المشورة والدعم الفني ونقل الخبرات للأشقاء في الدول الإفريقية.

وأعرب شاكر عن امتنانه من التعاون المتميز والمثمر بين مصر وعدد من الدول الإفريقية في بناء القدرات البشرية حيث نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لعدد 8556 متدرب إفريقي وإيفاد حوالى 39 خبير مصري من القطاع لعدد من الدول الإفريقية ( السودان، رواندا، تنزانيا، بوروندى، الصومال، اريتريا، والكونغو الديمقراطية) لنقل الخبرات وتقديم الدعم الفني ومساعدة هذه الدول فى إعداد خططها الوطنية وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة.

وفي نهاية كلمته أكد الدكتور شاكر، أن قطاع الكهرباء سيستمر في تقديم المنح التدريبية، والدعم الفنى وإيفاد الخبراء للدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف، من خلال التعاون في مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية.

وأثناء الاحتفالية أعرب المتدربون عن تقديرهم وعرفانهم لمصر شعباً وقيادة والدور المتميز والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المصري لأشقائه من الدول الافريقية.

كما حرصوا علي تقديم الشكر والإشادة بحفاوة الاستقبال وجودة المحتوى التدريبي وكفاءة المدربين المصريين وما شاهدوه من تطور غير مسبوق للشركات المصرية في مجال تصنيع المهمات الكهربائية وانبهارهم بالأماكن الأثرية وشعورهم بالطمأنينة في بلدهم الثاني مصر مؤكدين على أنهم سيعملون على نقل الخبرة التي اكتسبوها من مصر خلال تلك الفترة إلى بلادهم.

يذكر، أن الدورات التدريبية التي قدمتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لعدد 8556 متدرب أفريقي تضمنت عدد من الدورات على شكل منح تحملت الوزارة بها كافة نفقات التدريب والإقامة وتذاكر الطيران والزيارات الميدانية.