بالصور.. التموين: استمرار ضخ كميات من السلع الغذائية بالمنافذ في الجيزة

كتب- أحمد مسعد:

تصوير - هاني رجب:

تواصل وزارة التموين والتجارة، ضخ كميات كبيرة من مستلزمات شهر رمضان الكريم، وفقًا لتوجيهات علي مصيلحي وزير التموين بالتعاون مع محافظة الجيزة.

ورصدت عدسة "مصراوي" عملية توزيع المنتجات عبر المنافذ الثابتة والمتحركة، بمحافظة الجيزة بفيصل أول شارع العشرين، مع تحديد موعد المخبز الآلي للخبز.

وجاءت الأسعار كالتالي:

السكر بـ10 جنيهات ونصف، والزيت اللتر بـ25 جنيهاً، والأرز الكيس بـ10 جنيهات، والفول بـ7.5 جنيه، والعدس بـ11.25 جنيه، والصلصة 300 جرام بـ4.75 جنيه، وكيس مكرونة 400 جرام بتكلفة 8 جنيهات، حيث تعد التخفيضات من 20% إلى 25%، بحسب ما اعلنت وزارة التموين.