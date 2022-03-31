مدبولي: اتفاق على مشروعات استثمارية كبرى مع السعودية والإمارات وقطر

كتب - محمد غايات:

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الفترة الماضية شهدت الاتفاق على عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى مع أشقائنا في دول السعودية والإمارات وقطر، وهو ما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مزيد من فرص العمل، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، ومنة فريد وكيل محافظ البنك المركزي، شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية، وهشام عوض الله وكيل محافظ مساعد قطاع العلاقات الخارجية بالبنك المركزي، والدكتور عماد مرسي رئيس وحدة دراسات الجدوى والشراكة مع القطاع الخاص، ومسئولي الجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار المتابعة المستمرة لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية، وكذا مقترحات التعاون في مشروعات أخرى جديدة، سواء في قطاع البنية التحتية، أوالمشروعات التنموية التي تسهم في تحقيق التنمية، وزيادة الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وذلك في ضوء تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية.

وتابع رئيس الوزراء موقف حزم التمويل المختلفة، وكذا اتفاقيات التمويل الميسر مع شركاء التنمية.​