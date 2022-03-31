الصوت والضوء تحتفل بيوم اليتيم

كتب - يوسف عفيفي:

استضافت شركة مصر للصوت والضوء، عددًا من دور ومؤسسات رعاية الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة مجانًا لحضور عروض الصوت والضوء في مناطقها (الأهرامات –الكرنك –فيلة – أبو سمبل)، احتفالا بذلك اليوم.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار الدور المجتمعي لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية وبمناسبة بيوم اليتيم.

وقال محمد عبد العزيز، العضو المنتدب التنفيذي للشركه، إنه تم استضافة مؤسسة السندس للأيتام وجمعية البراق للمكفوفين وجمعية رسالة للأعمال الخيرية لحضور عرض الصوت والضوء، ويعتبر ذلك تقليدًا تقوم به الشركة كل عام لترفيه أبنائنا الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وتعريفهم بتاريخ بلدهم العريق بطريقة ممتعو وجذابة.

ودعا عبد العزيز، أهمية كل مؤسسات الدولة، للمشاركة في تلك المناسبات السنوية الخاصة بالأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة لما لها من دور تثقيفي وتعليمي لهم.

جدير بالذكر، أن الشركة تهتم دائما بالاحداث الخاصة بالايتام وذوي الاحتياجات الخاصة واستقبالهم في العروض طوال العام كالاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة.