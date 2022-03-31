"الرقابة النووية" توقع مذكرة تفاهم مع المعهد القومي للبحوث الفلكية

كتب- محمد صلاح:

وقع اليوم الخميس، الدكتور سامي شعبان عطا الله رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، والدكتور جاد محمد القاضي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للبيانات ورئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مذكرة تفاهم لتبادل الخبراء والخبرات في مجالات التعاون المشترك.

وبموجب مذكرة التفاهم سالفة الذكر، يعمل الطرفان على تعزيز التعاون في مجال شبكات الرصد لتطوير البرمجيات والخوارزميات لتحليل وعرض البيانات الخاصة بالشبكات، وتطوير أنظمة اتصال مؤمنة، وكذلك نمذجة وانتشار الانبعاثات.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عمل للتعاون المشترك بين الطرفين في عدد من المجالات، والتي من شأنها أن تؤدي إلى توافر قاعدة لتبادل الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة والبيانات ذات الصلة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

(أ) تبادل المعلومات التقنية والوثائق في المجالات ذات الصلة.

(ب) إعداد وتنظيم دورات تدريبية، وورش العمل، والندوات، والاجتماعات، ومجموعات العمل، وتبادل أفضل الممارسات والاستشارات التقنية.

(ج) تبادل الزيارات والخبراء؛ للمشاركة في الأنشطة التي يقوم بها الطرفان.

(د) القيام بدراسات مشتركة.