إحياء التراث.. إعادة عرض حلقات برنامج "حكاوي القهاوي" في رمضان

كتب- مينا غالي:

قالت الهيئة الوطنية للإعلام، إنه سيتم إعادة عرض حلقات برنامج حكاوي القهاوي خلال شهر رمضان الكريم، في إطار فكرة إحياء عرض المواد الإعلامية التراثية الإذاعية والتليفزيونية التي تعد كنوز فنية جماهيرية حظيت برضى المشاهد المصري والعربي لما قدمته من معالجات لمختلف قضايا ومشاكل المجتمع وساهمت بشكل كبير في تشكيل وتنمية وعي وثقافة المواطن.

وأضافت الوطنية للإعلام، أن برنامج حكاوى القهاوى من البرامج التراثية المتميزة التي حققت جماهيرية كبيرة وتركت بصمة في عقل ووجدان المشاهد، لما قدمه من قصص ونماذج رائعة مع المواطنين البسطاء بسؤالهم عن أحلامهم وطموحاتهم، وقدم معالجات لحياتهم الاجتماعية والعملية، ورسخت قصص البرنامج لحب العمل والوطن، فسوف يتم إعادة عرض حلقات البرنامج في شهر رمضان المعظم ليكون إضافة قوية على شاشة التليفزيون المصري ليستفيد منه المشاهد.

ويأتي ذلك فى إطار الشراكة مع قناة الحياة، حيث من المقرر أن يتم عرض حلقات البرنامج في نفس التوقيت على شاشة القناة الأولى وقناة الحياة.