الجيزة تزيل أقدم سوق عشوائي بأطفيح وتستبدله بسوق حضاري

الجيزة - أ ش أ:

أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، مواصلة مجهودات التصدى للأسواق العشوائية واستبدالها بأخرى حضارية ونقل البائعين اليها لتوفير أماكن لائقة بعيداً عن نهر الطريق ..مشيراً الى أن المحافظة قامت وبالتعاون مع شرطة المرافق وأجهزة مركز ومدينة أطفيح بإزالة سوق عشوائى مقام بنهر الطريق بقرية صول استمر لسنوات طويلة عانت خلالها المنطقة من ازدحام مروري.

واضاف المحافظ أنه تم نقل الباعة الجائلين من السوق العشوائي إلى سوق حضاري جديد بنفس القرية حيث قامت المحافظة من خلال مديرية الإسكان بإنشاءه، لافتا إلى أن السوق الحضاري يقع على مساحة ٩٠٠٠م٢ وبطاقة استيعابية ٩٦محلا وبلغت تكلفته الإجمالية ١٨ مليون جنيه بتمويل من جمعية أصحاب الشوارد وذلك للقضاء على التكدس المروري الذي كان يسببه السوق العشوائي وتوفير مكان لائق للباعة الجائلين.

وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من جميع المرافق اللازمة للسوق والوصلات المتعلقه بالمياه والصرف والكهرباء الى جانب تشكيل مجلس إدارة لإدارة السوق لضمان الاستمرارية ومتابعة أعمال الصيانات الدورية .

وأشار راشد إلى أن المحافظة فى إطار توسعها فى إقامة الأسواق الحضارية لاستيعاب الباعة الجائلين بصدد الانتهاء من إنشاء عدد من الأسواق الحضارية الاخرى بمركز ومدينة العياط وبحي شمال الجيزة لاستيعاب الباعة بشوارع المطار وبشتيل والبوهى بالإضافة إلى أعمال تطوير سوق البدرشين وتحويله إلى سوق حضارى.

حضر فعاليات نقل الباعه الجائلين الى السوق الجديد المهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان بالمحافظة ومحمود عبد الحليم مدينة رئيس مركز ومدينة أطفيح وممثلين من الجهات المعنية.