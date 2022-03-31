الكهرباء: رفع حالة الطوارئ في كل القطاعات استعدادا لشهر رمضان

القاهرة - أ ش أ:

استعدت وزارة الكهرباء لاستقبال شهر رمضان الكريم برفع حالة الطوارئ في كل جهات قطاع الكهرباء في مختلف محافظات الجمهورية وشركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء - في مداخلة هاتفية خلال برنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة اكسترا نيوز الإخبارية - إن هناك خطة موسعة لضمان استمرار استقرار إمدادات التغذية الكهربائية لجميع المشتركين ، حيث تم تطبيق عمل "الوارديات" في محطات الإنتاج وشركات توزيع الكهرباء ومراجعة كل جداول الصيانة الدورية لشبكات توزيع الكهرباء للاستعداد لأي زيادة متوقعة في الأحمال خلال شهر رمضان.

وأضاف الدكتور حمزة أننا لدينا إنتاج من الكهرباء يلبي كل الاحتياجات وكذلك احتياطي يتخطى الـ 25% بالنسبة للاحتياجات المطلوبة، مشيرا إلى أنه في العام الماضي كان أقصى حمل وصلنا إليه 34 ألف ميجا وكان هناك احتياطي يصل إلى 12 ألف ميجا ، لذلك لن نلجأ إلى تخفيف الأحمال.

ولفت إلى أن هناك تنوعا في منصات استقبال الشكاوى من قبل المواطنين، حيث أن هناك فرق طوارئ على مدار الساعات الـ 24 جاهزة للتدخل عند الإبلاغ عن أي عطل، وخط ساخن للإبلاغ عن الأعطال وهو (121) ويعمل على مدار اليوم على جميع المحافظات، وأيضا المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء يمكن من خلالها الإبلاغ عن الأعطال.

ونوه بأنه من ضمن التجهيزات الأساسية للشهر الكريم توفير وحدات ديزل متنقلة لتوفير التغذية البديلة في أي مكان قد يحدث فيه عطل أو حادث طارئ يؤدي إلى قطع تيار التغذية المباشرة وتستخدم تلك الوحدات عندما يتسبب العطل في انقطاع التغذية الأساسية والبديلة خاصة في المنشآت الحيوية مثل محطات المياه والصرف والمستشفيات.

وجه الدكتور أيمن حمزة، المواطنين بضرورة تطبيق الاستهلاك الرشيد للفرد اليومي في شهر رمضان للكهرباء حتى لا يؤثر على فاتورة الكهرباء وترشيد استخدام الأجهزة التي تستهلك كهرباء أكثر، لافتا إلى أن منظومة العدادات المسبقة الدفع تعد من الآليات التي تساعد المواطن في التحكم في الاستهلاك ، وتم تركيب أكثر من 12 مليون عداد مسبوق الدفع.

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