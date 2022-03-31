طلب إحاطة بشأن انتشار أبراج شبكات المحمول بالتجمع الأول

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بطلب إحاطة، موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الاتصالات والإسكان، بشأن المشكلات المترتبة على انتشار أبراج شبكات شركات المحمول بمختلف أنحاء التجمع الأول بمحافظة القاهرة.

وأوضحت "الهريدي"، في طلبها، أنه ورد إليها شكاوى واستغاثات من جانب عدد كبير من ساكني و قاطني أحياء مدينة التجمع الأول بالقاهرة وتحديدًا أهالي حي الياسمين، وذلك بسبب الانتشار المخيف لأبراج الشبكات الخاصة بشركات الإتصالات بداخل وخارج الحي والذي بلغ عددها ما يقرب من 25 برج تقريباً.

وأشارت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن السبب الرئيسي وراء تخوف المواطنين قاطني الحي من تلك الأعمدة هي الأضرار الصحية الناجمة عنها حيث أشارت بعض التقارير والأبحاث الطبية التي صدرت في السنوات الماضية على أن من يقطن على بعد 300 متر فأقل من تلك الأبراج لمدة عشر سنوات يعدون طبيًا معرضين للإصابة بمرض السرطان (سرطان الثدي والبنكرياس والبروستاتا والرئة والجلد ) بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بالأشخاص البعيدين عن تلك الأعمدة.

وتابعت: إلى جانب زيادة إحتمالية إصابتهم بالعديد من الأمراض الأخرى، ومنها مثلاً لا حصراً اضطرابات النوم وفقدان الذاكرة، والاكتئاب، والصداع، ومشاكل في القلب، وزيادة الالتهابات بشكل عام ، كما يلحق الضرر أيضاً بشكل كبير وخطير للغاية على الجنين بالنسبة للأم الحامل.

وأردفت: ومن الأضرار أيضا ما أثبتته بعض الدراسات والأبحاث الطبية التي أجريت منذ عدة السنوات في السويد وفرنسا وألمانيا أن هذه الشبكات يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الدماغ إذ إنها يمكن أن تتسبب في ظهور ورم حميد في العصب الثامن، للقاطنين في محيطه مقارنة بغيرهم من القاطنين خارج محيطه.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن انتشار تلك الشبكات ساهم في تخريب وتدمير المظهر الجمالي والحضاري للحي السالف ذكره ، حيث أن شركات المحمول تضطر أثناء القيام بعمليات حفر وتركيب تلك الأبراج إلى تدمير الأسفلت والأرصفة المحيطة بها ، دون إعادة الشيء لأصله ، مما يعبث بلا شك بالطابع والشكل الجمالي والحضاري للمنطقة، تحديداً أن هناك العديد من تلك الأبراج تم غرس قواعدها وتثبيتها بعدد من المتنزهات والرقع الخضراء على هيئة " نخل" صناعي ، مما دمر معظم تلك الرقع والمساحات بكل أسف.

وطالبت عضو مجلس النواب، باتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل معالجة تلك المشكلة ووضع إستراتيجية محددة لسرعة نقل تلك الأبراج إلى أماكن خاويه أو غير مأهوله بالسكان، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة السادة المواطنين، وأيضاً الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة.