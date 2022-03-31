3 وزراء يشهدون توقيع بروتوكولات تنفيذ محطات طاقة شمسية بمطار شرم الشيخ

القاهرة - أ ش أ:

شهدت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والاستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والطيار محمد منار وزير الطيران المدنى مراسم توقيع بروتوكولات تعاون لتنفيذ محطات طاقة شمسية بمطار شرم الشيخ الدولي وعدد 9 فنادق بمدينة شرم الشيخ ، وذلك خلال الإحتفالية التى نظمتها وزارة البيئة ، بالمركز الثقافى البيئى التعليمى( بيت القاهرة ) ، فى إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر قمة المناخ 27 Cop في مدينة شرم الشيخ والتي تسعي الدولة لتحويلها إلي نموذج متكامل لمدينة خضراء مستدامة ، وذلك بحضور ، غادة شلبي نائب وزير السياحة والاثار لشئون السياحة، أليساندرو فراكاسيتي - الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، الدكتور محمد بيومي- مساعد الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، العميد حسنى رضوان نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من الجهات المعنية.

وقد وقع المهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة مع الدكتور أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات ورئيس اللجنة التوجيهية للطاقة الكهربائية، و اللواء أحمد منصور- رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات اتفاقية تعاون لتنفيذ محطة طاقة شمسية متصلة بالشبكة بمطار شرم الشيخ الدولي، كما وقع المهندس محمد عبدالكريم عدد 9 اتفاقيات تعاون مع 9 فنادق بشرم الشيخ (فندق ريجينسي بلازا شرم، فندق مونت كارلو شرم الشيخ- شركة راجا للسياحة والفنادق- فندق كونتينتل بلازا، فندق صنافير، فندق نوفوتيل شرم الشيخ، فندق دولفينا، فندق دريمز فاكيشن، فندق دريمز بيتش، شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية) ، وذلك لتنفيذ محطات طاقة شمسية أعلى أسطح هذه الفنادق، وبدعم من المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمية.

تأتى هذه البروتوكولات فى إطار جهود الدولة لدعم التحول نحو الإقتصاد الأخضر بما يتضمنه من توجه نحو السياحة المستدامة، تعزيز التنوع البيولوجي، والحد من النفايات وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، نظراً لتعاظم الزخم العالمى حول أهمية تدعيم العمل المناخى والتوجه نحو تدعيم تمويل المشروعات الخضراء والصديقة للبيئة لمواجهة التغيرات المناخية، كما يتم توقيع هذه الإتفاقيات بالتوازى مع إطلاق مشروع شرم الشيخ خضراء " Green Sharm” والذي يهدف إلى تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء لتصبح أول مدينة خضراء في مصر والعالم العربي والشرق الأوسط وأفريقيا، وإنطلاقا من المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt-PV ، الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تطوير ودعم انتشار تركيب نظم الخلايا الشمسية في القطاعات المختلفة (الصناعي – التجاري – السياحي – التعليمي – المباني العامة )، والذي حصل علي جائزة المعهد البريطاني لعام 2020 كأفضل المشروعات المقدمة عالميًا لخفض غازات الإحتباس الحراري.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن هذه المبادرات هى نتاج التنسيق الحكومى الذى أسفر عن تحقيق التناغم فى منظومة العمل بين الوزارات لإظهار مصر بالصوره المشرفة التى تليق بها وتستحقها ، وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية ، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يعد أسرع إنجازاً تم تنفيذه للاستعداد لمؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية .

ووجهت وزيرة البيئة الشكر لكافة المشاركين فى البروتوكولات الذين ساهموا فى تحقيق هذا الإنجاز فى حوالى 6 أسابيع فقط ، مشيدةً بدور الأستاذة نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وإهتمامها الكبير لتحقيق هذا الإنجاز ، كما أشادت بالدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار و تحمسه لفكرة دعم التحول السريع للسياحة الخضراء .

كما تقدمت الوزيرة بالشكر للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الذى رفع إمداد الطاقة المقدم للفنادق من 500 ميجا وات إلى 1000 ميجاوات ، وإلى وزير الطيران لمتابعته وإهتمامه بتنفيذ الدراسات التى تم تنفيذها بالمطار ، مشيدة أيضاً بدور محافظ جنوب سيناء الذى لا يتفانى فى العمل من أجل تنفيذ كل ما يساهم فى خدمه محافظته وإلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى الذى يقدم الدعم اللازم من أجل تنفيذ المشروع .

من جانبها، أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن هذين الاتفاقتين يتواكبان مع توجهات الوزارة الرامية إلى تعميق التصنيع المحلى للصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمكون التكنولوجى المرتفع ومن بينها صناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية، خاصة فى ظل توجه الدولة المصرية نحو تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتةً إلى الدور الهام الذي يضطلع به مركز تحديث الصناعة فى تنفيذ مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt-PV والذي يقدم من خلاله الدعم الفنى لنشر نظم الطاقة الشمسية الصغيرة فى كافة أنحاء الجمهورية.

وأشارت جامع إلى أن هذا المشروع يأتي استكمالاً للتجربة الناجحة التي قام بها المركز من خلال بروتوكول تقديم الدعم الفني والمالي لتوريد وتنفيذ وتشغيل خلايا شمسية صغيرة في مطار القاهرة الجوي الذي تم توقيعه خلال شهر أغسطس الماضي، لافتة إلى أن هذا التوجه سيكون له أثر إيجابي على الصورة العامة المحلية والإقليمية والدولية لمطار شرم الشيخ وذلك تماشيا مع التوجه العالمي للمطارات للاعتماد على الطاقات الجديدة خاصة الطاقة الشمسية، وبما يتماشى مع إستراتيجية الطاقة المتجددة 2022.

بدوره، أوضح الطيار محمد منار وزير الطيران المدني أن توقيع هذا البروتوكول يعد أحد ثمار ورشة العمل التى أقيمت تحت عنوان "معا لنشر محطات الطاقة الشمسية الصغيرة في شرم الشيخ" كما يعبر عن التنسيق بين مختلف الوزارات فى ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء وتضافر جهود وزارات والطيران والبيئة والتجارة والصناعة والسياحة والكهرباء بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى لتحفيز استخدام الطاقة الصديقة للبيئة ونشر الوعي نحو الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية التى تتميز بها مدينة شرم الشيخ ، كما يعد خطوة من خطوات عديدة لاحقة سيتم اتخاذها حيث يجرى العمل حاليا على استخدام الطاقة النظيفة فى مطار شرم الشيخ لتحويله إلى مطار صديق للبيئة فى إطار استراتيجية متكاملة لوزارة الطيران لتحويل قطاع الطيران بأكمله الى قطاع صديق للبيئة والاستعداد لقمة المناخ فى إطار توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع مختلف الوزارات وهو ماسيسهم في الحد من التغيرات المناخية وتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

كما أوضح المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن هذا التعاون يعد نموذجاً يحتذي به ويعكس رؤية المركز التي تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة، وتنمية الصادرات، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي بتطبيقات للثورة الصناعية الرابعة، والدعم التكنولوجي، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والابتكار وريادة الأعمال، والاهتمام بمعايير المهارات القومية، وتطوير المهارات للعمالة القائمة، والتدريب من أجل التشغيل، لافتاً إلى أن التعاون مدعوم من المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة الذي ينفذه المركز بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمية وينفذه مركز تحديث الصناعة.

وأضاف أن هذا التوقيع يعد أحد نتائج ورشة معاً لنشر محطات الطاقة الشمسية الصغيرة ، لافتاً إلى أن ممثلي السفارة اليابانية شاركوا في مراسم التوقيع حيث تمت الموافقة على المقترح المقدم من المركز للحصول على منحة إضافية بقيمة مليون دولار من دولة اليابان إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التجريبية لتطبيقات الخلايا الشمسية صغيرة الحجم في المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية.

وقد استعرضت الدكتورة هند فروح مدير مشروع الخلايا الشمسية نتائج ورشة العمل خلال لقاء مسئولي المطار و الفنادق بشرم الشيخ ..مشيرة الى انه تم الانتهاء من دراستين لتركيب محطات طاقة شمسية بمطار شرم الشيخ الدولي إحداهما بصالة الوصول بطاقة ٣٠٠ كيلووات وهي جاهزة للطرح وأخرى لتركيب ٥ ميجا لتغطي استهلاك المطار على مدار العام حيث سيتم طرحها للشركات المستثمرة بعقد شراء الطاقة لمدة ١٠ سنوات.

وأضافت مدير مشروع الخلايا الشمسية أنه تم توقيع العقود مع الشركات المنفذة لعدد ٩ فنادق بشرم الشيخ بإجمالي ٣.٥ ميجا وات، مشيرة الى أن تنظيم مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27 ساهم فى تسريع تنفيذ تلك المشروعات وأيضا دعم الوزراء خلال ورشة العمل.

من جانبه، أوضح السيد أليساندرو فراكاسيتي- الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تنفيذ مشروع محطة طاقة شمسية بمطار شرم الشيخ الدولي، وكذلك عدد من فنادق مدينة شرم الشيخ، يتم تنفيذهما في إطار دعم البرنامج لتنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وكذلك أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الخاص بتحسين كفاءة استخدام الطاقة ومضاعفة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030 بالإضافة الى اتفاق باريس للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحرارى.