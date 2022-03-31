الكلية الفنية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي عبر "الفيديو كونفرانس"

كتب- محمد سامي:

نظمت الكلية الفنية العسكرية المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر في المدة من 29 – 31 مارس 2022 عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالبحث العلمي ومواكبة التطور في العلوم الهندسية والتكنولوجيات المتقدمة.

بدأ المؤتمر بكلمة مدير الكلية الفنية العسكرية التي نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للمشاركين في المؤتمر من مختلف الدول، وأعرب عن تطلعه أن يثمر هذا الملتقى العلمي المهم وما يتضمنه من بحوث وورش عمل في تحقيق الهدف المطلوب منه بإثراء العمل البحثي والارتقاء بمستوى العلم والمعرفة وتبادل الخبرات بين ممثلي الهيئات المشاركين في المؤتمر من الدول المختلفة.

ويشارك في المؤتمر عدد من الباحثين والأساتذة المتخصصين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية والجهات التصنيعية من جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والسودان وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا والسويد وأستراليا وكرواتيا ونيجيريا لعرض أحدث الأبحاث العلمية في المجالات الهندسية من خلال عقد عدد من الجلسات العلمية وورش العمل.

يهدف المؤتمر إلى عرض وتحليل ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية في مختلف المجالات والتخصصات الهندسية، كما يهدف إلى إتاحة الفرصة للمشاركين في المؤتمر من تبادل الخبرات وتواصل الباحثين مع نظرائهم في المجالات الهندسية المختلفة للارتقاء بالعمل البحثي وتبادل الرؤى والأفكار العلمية عبر الفيديو كونفرانس ومن خلال الرابط التالي http://www.mtc.edu.eg/mtcwebsite/Conference.aspx

وفي ضوء حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة التطور التكنولوجي الهائل في علوم الطيران والفضاء ومتابعة كل ما هو جديد في هذه المجالات، وسيتم عقد المؤتمر الدولي العلمي العشرين لعلوم وتكنولوجيا الطيران والفضاء (ASAT-20) للكلية الفنية العسكرية خلال الفترة من 9-11/5/2023 وكذلك تنظيم المعرض المصاحب للمؤتمر لعرض العديد من الابتكارات العلمية في مجال الطيران والفضاء.