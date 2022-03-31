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السيسي يتسلم أوراق اعتماد 18 سفيرًا جديدًا

11:41 ص الخميس 31 مارس 2022
السيسي يتسلم أوراق اعتماد 18 سفيرًا جديدًا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب -محمد سامي:

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الخميس، أوراق اعتماد 18 سفيراً جديداً لدى مصر.

والسفراء الجدد هم:

- السيد/ مارك باريتي – سفير الجمهورية الفرنسية.

- السيد/ هراتشيا بولاديان – سفير جمهورية أرمينيا.

- السيد/ ميكيلي كواروني – سفير جمهورية إيطاليا.

- السيدة/ إيفون باومان – سفيرة الاتحاد السويسري.

- السيد/منصوربيك بختيياروفيتش - سفير جمهورية أوزبكستان.

- السيد/ هيروشى أوكا - سفير اليابان.

- السيد/ بولغان إينكتوفشين- سفير جمهورية منغوليا.

- السيد/ حميد شبيرة - سفير الجمهورية الجزائرية.

- السيدة/ مريم خليفة جمعة الكعبي- سفيرة دولة الإمارات.

- السيد/ روبرتو باتش- سفير جمهورية مالطا.

- السيدة/ سانى نانا عائشة أنديا- سفيرة جمهورية النيجر.

- السيد/ إيمانويل جون انشيمبى- سفير جمهورية تنزانيا.

- السيد/ ميروسلاف تشيستوفيتش- سفير جمهورية صربيا.

- السيد/ بوبكار دياللو- سفير جمهورية مالي.

- السيد/ صادق سيلا- سفير جمهورية سيراليون.

- السيدة/لينكا ميهاليكوفا- سفيرة جمهورية سلوفاكيا.

- السيد/ أبوبكر سار- سفير جمهورية السنغال.

- السيد/ نغوين هوى زونغ- سفير جمهورية فيتنام.

وقال السفير بسام راضي، المُتحدث باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة.

وأكد حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة، واستمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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