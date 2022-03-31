مدبولي يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر باقتصادية قناة السويس

كتب- محمد غايات:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس مراسم توقيع اتفاقية التطوير المشترك لمشروع إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات، في المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا توقيع اتفاقية الشروط الرئيسية لعقد شراء الهيدروجين بالمشروع، وذلك بين كل من: "صندوق مصر السيادي"، وشركة "سكاتك النرويجية" للطاقة المتجددة، وشركة "أوراسكوم للإنشاء" وشركة "فيرتيجلوب"، فيما جاءت الشركة المصرية للأسمدة كطرف خامس في الاتفاقية الثانية.

كما حضر التوقيع على الاتفاقيتين كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، آنيكن هويتفلدت، وزيرة خارجية النرويج، ، وهيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج لدى القاهرة.

ووقع على الاتفاقيتين كل من: أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ "صندوق مصر السيادي"،ريموند كارلسن، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية للطاقة المتجددة، وأسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة "أوراسكوم للإنشاء"، وأحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "فيرتيجلوب".

وبمقتضى الاتفاقية الأولى ستتولى شركة "سكاتك" النرويجية إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات، حيث سيتم توريدها لـشركة مصرية مملوكة لشركة "فيرتيجلوب" العالمية الرائدة في مجال إنتاج الأمونيا، والتي ستقوم باستخدام الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة تكميلية لإنتاج الأمونيا الخضراء بموجب عقد شراء طويل الأجل.

وعقب التوقيع، أعرب أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ"صندوق مصر السيادي"، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية الخاصة بتطوير المشروع بعد أشهر قليلة من توقيع مذكرة تفاهم بشأن المشروع في أكتوبر ٢٠٢١، وهو ما يعكس أولويات الدولة المصرية من أجل سرعة إطلاق المشروعات، وخاصة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، التي تمثل أولوية قصوى لنا خلال الفترة الحالية.

فيما عبر ريموند كارلسن، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية عن تقديره لعقد هذه الشراكة مع "صندوق مصر السيادي" وشركة "فرتيجلوب" لدفع مشروعات الاقتصاد الأخضر في مصر للأمام، لافتاً إلى أن تطوير مشروع الهيدروجين الأخضر سيتم إنجازه بالاعتماد على خبرة الشركة الطويلة في تطوير المشاريع وتمويلها، وإقامة مشروعات الطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة.

وفي غضون ذلك، أشار أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "فيرتيجلوب" الإماراتية، المُدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، والمملوكة لشركتي OCI N.V و"أدنوك" الإماراتية، إلى أهمية التعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية للطاقة المتجددة، الشركة الرائدة في سوق مصادر الطاقة المتجددة العالمية، قائلا: "سننشر معًا تقنية رائدة على مستوى العالم لتكثيف محفظة إنتاج الأمونيا الخضراء لدينا وزيادة استثماراتنا "منخفضة الكربون".

فيما قال أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة "اوراسكوم للإنشاء" :" نحن فخورون بالمشاركة في هذا المشروع الذي يضع مصر على الخريطة المستقبلية لإنتاج الهيدروجين في العالم."